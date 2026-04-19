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domenica 19 aprile 2026

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Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline

LaPresse
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Un giubbotto di salvataggio indossato da una passeggera del Titanic è stato venduto all’asta in Inghilterra per 670.000 sterline (906.000 dollari, circa 769.000 euro). Era di Laura Mabel Francatelli, che si trovava nella prima classe del transatlantico affondato, ed è stato autografato da lei e da altri sopravvissuti della scialuppa sulla quale è riuscita a scappare e mettersi in salvo. Un cuscino di una delle scialuppe di salvataggio del Titanic, invece, è stato venduto alla stessa asta per 390.000 sterline (527.000 dollari, circa 447.000 euro) ai proprietari di due musei dedicati alla nave britannica a Pigeon Forge, nel Tennessee, e a Branson, nel Missouri.