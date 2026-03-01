Tram deragliato a Milano, Sala: "Mezzo nuovo o vecchio non conta se è stato un malore a causare l'incidente"

Proseguono gli accertamenti a Milano dopo che un tram è deragliato causando due morti e 48 feriti. “Io ieri sono stato al Policlinico a trovare due codici rossi, ma la situazione è rassicurante. Ad oggi rimaniamo alle dichiarazioni del conducente che ha detto che si è sentito male. Però ovviamente in casi del genere ci devono essere delle indagini e vedremo cosa ne risulterà dalle indagini stesse”, ha detto il sindaco Beppe Sala parlando a margine del premio Bagutta. Sul fatto che il tram della linea 9 fosse nuovo e sulla mancata entrata in funzione del cosiddetto “pulsante dell’uomo morto”, il primo cittadino ha detto: “Se è stato veramente un malore, un tram nuovo, vecchio, conta poco. Mentre sul sistema di bloccaggio automatico, uno può anche appoggiarsi e quindi non lo so. È meglio non fare ipotesi. La polizia locale sta collaborando, anche su mia indicazione precisa, con la magistratura per capire, per le vittime ma anche per la sicurezza dei cittadini, le cause di questo incidente”, ha spiegato. Poi parlando degli sfollati dal palazzo colpito dal mezzo fuori controllo, ha precisato: “Al momento sono in albergo, ma certamente verranno tutelati. Domani rivedremo con calma il tutto, ma garantisco che ce ne faremo cura”.