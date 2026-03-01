Tram deragliato a Milano, al vaglio i video

Avviata dalla Procura di Milano l’inchiesta sul deragliamento del tram della linea 9 avvenuto due giorni fa all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, costato la vita a due persone e che ha causato oltre 40 feriti. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, l’attenzione è concentrata sul comportamento del conducente, che non avrebbe rallentato né azionato lo scambio e sul mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza “uomo morto”. L’uomo, con oltre trent’anni di servizio in Atm e ricoverato in codice verde al Policlinico, ha parlato di un malore poco prima della curva affrontata a velocità sostenuta; il cellulare è stato sequestrato e sarà sentito la prossima settimana. Sedici persone restano ricoverate, nessuna in pericolo di vita.