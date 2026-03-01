Sanremo 2026, siparietto Sal Da Vinci: dimentica il primo premio per le foto

(LaPresse) Siparietto divertente con giornalisti e fotografi quello che ha coinvolto Sal Da Vinci, fresco vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che si è presentato per il momento foto a margine dell’ultima conferenza stampa senza il premio del primo posto. Sal ha quindi scherzato con i fotografi, scattando comunque quella di gruppo con gli altri partecipanti al podio, Sayf e Ditonellapiaga. Dopo qualche minuto di attesa, il premio è arrivato all’Ariston e l’artista vincitore ha potuto recuperarlo e concludere gli scatti, continuando a divertirsi con i fotografi.