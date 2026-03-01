Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa con ‘Per sempre sì’

Sal Da Vinci con il brano ‘Per sempre sì’ ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Commosso fino alle lacrime, il cantante si è inginocchiato sul palco dell’Ariston ringraziando la famiglia “che mi ha aiutato a superare ogni momento” e dedicando il premio alla sua città, Napoli. Al secondo posto si è classificato Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’, seguito da Ditonellapiaga e Arisa, quindi Fedez e Marco Masini. Per Carlo Conti si è trattato dell’ultima edizione alla guida della kermesse: dal palco ha annunciato che il prossimo Festival sarà condotto e diretto artisticamente da Stefano De Martino. Raggiunto in platea, De Martino ha ringraziato la Rai e, visibilmente emozionato, ha commentato: “Ora testa bassa e pedalare”.