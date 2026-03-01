Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Napoli finalmente nel posto che merita con me e De Martino"

“Io vincitore e l’annuncio di Stefano De Martino come prossimo direttore grande vittoria per Napoli? Una grande gioia. Gli ho fatto i complimenti, sono felice per lui, anzi, sono felice di saperlo felice. Se l’ho sentito dopo la vittoria? Sì, mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto le congratulazioni e io le ho fatte a lui”. Così Sal Da Vinci, a margine della conferenza stampa all’Ariston dopo la sua vittoria alla 76esima edizione del Festival di Sanremo: “Napoli finalmente nel posto che si merita”.

“Se penso a collaborazioni di qualsiasi tipo con De Martino per il Festival 2027? Adesso non ci penso, mi godo questo di Carlo Conti, di cui ho ancora il profumo addosso. Ci sarà un anno di tempo per pensarci”. Da Vinci però chiarisce che “quello è il Festival di Stefano”, e per questo gli garantirà “tutto il supporto possibile, perché è quello che si merita”.