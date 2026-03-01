Sanremo 2026, Rai: “Competenze di De Martino? Musica non è l’unico ingrediente del Festival”

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, come annunciato dallo stesso Carlo Conti in occasione della serata finale del Festival. “Competenze musicali? Parliamo di caratteristiche complete a 360 gradi. È cambiata notevolmente l’esposizione della musica e delle canzoni, si parla anche di momenti. Sanremo è uno show a 360 gradi”, ha detto in conferenza stampa Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. “La musica è l’ingrediente principale ma non è l’unico ingrediente della grande macchina del Festival. Ridurre Sanremo in termini di musica e basta sarebbe riduttivo. Di Martino è un mattatore, uno showman. Dal punto di vista della musica sarà affiancato da una squadra che curerà e magari valorizzerà skill che già possiede”, ha aggiunto.