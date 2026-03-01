Papa Leone XIV, attesa alla parrocchia Quarticciolo: "La sua visita porta speranza"

Attesa alla parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo a Roma, dove Papa Leone XIV oggi compie la sua terza visita pastorale. Nel cortile dell’oratorio è stato preparato uno striscione di benvenuto. All’esterno, tra i fedeli in attesa, si notano anche i bambini della scuola dell’infanzia dell’Incoronata. “Il Papa porta speranza alle nuove generazioni del quartiere”, ha detto una suora che accompagna i piccoli, che indossano un cappellino azzurro e hanno bandierine con i colori del Vaticano.