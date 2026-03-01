MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi su Aprilia

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia a Buriram, prima tappa del Mondiale di MotoGP, controllando la gara dall’inizio alla fine. Sul podio sono saliti anche i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su Aprilia della Trackhouse MotoGP Team. Ottima prestazione per la casa di Noale, con quattro moto nelle prime cinque posizioni; ai piedi del podio Jorge Martin davanti al giapponese Ai Ogura. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez e Alex Marquez costretti al ritiro e Francesco Bagnaia solo nono, superato negli ultimi giri da Franco Morbidelli.