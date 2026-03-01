Attacco Iran, a Milano un minuto di silenzio per le vittime della repressione

(LaPresse) Un minuto di raccoglimento, in silenzio e inginocchiati per ricordare le vittime del regime degli Ayatollah. Così i manifestanti, che domenica pomeriggio si sono radunati festanti davanti al consolato generale della Repubblica Islamica di Iran, hanno ricordato, con in mano foto dei parenti uccisi e fiori, i tanti giovani che hanno perso la vita nel corso della repressione, gli arresti di massa e le torture inflitte per le proteste, scoppiate a fine 2025 e che sono degenerate in manifestazioni antigovernative.