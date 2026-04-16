Rapina in banca a Napoli, i rilievi sull’auto forse utilizzata dai rapinatori

I carabinieri stanno effettuando i rilievi sull’auto sospettata di essere quella utilizzata dai rapinatori per sfondare la vetrina della filiale di Credit Agricole a Napoli, in piazza Medaglie d’Oro. Erano 25 gli ostaggi della rapina liberati dai carabinieri. Nessuno è stato trasportato in ambulanza, i soccorsi sono intervenuti sul posto, assistendo i presenti senza ricoveri. Con il passare delle ore prende sempre più corpo l’ipotesi della fuga dei malviventi nelle fogne: sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina.