Attacco all'Iran, a Milano festeggiamenti e brindisi davanti al consolato della Repubblica Islamica

A Milano alcune centinaia di persone con le bandiere dell’Iran e di Israele si sono radunate questo pomeriggio davanti al consolato generale della Repubblica Islamica di Iran per festeggiare l’attacco compiuto da Stati Uniti e Israele per rovesciare il regime degli ayatollah e l’uccisione della guida spirituale, Ali Khamenei. Canti, balli, brindisi e musica ad alto volume copre a malapena le persone che urlano a gran voce ‘avid shah’, viva lo scià in lingua persiana. Presenti in piazza anche alcuni esponenti della comunità ebraica milanese con il leader della comunità, Walker Meghnagi.