Attacco all'Iran, Tajani: "Non sapevo di Crosetto a Dubai, speriamo rientri prima del 7 marzo"

“Siamo in costante contatto con tutti i Paesi dell’area per lo scambio d’informazioni e per una valutazione della situazione che rimane veramente complicata. Il tema è sempre quello: la bomba atomica e l’incremento dei missili a lungo raggio”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Quanto alla situazione che vede protagonista il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche lui bloccato a Dubai per un viaggio personale: “Crosetto? Mi auguro che rientri quanto prima, io personalmente non lo sapevo ma lui è partito prima, noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l’attacco era in corso”. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto: “Mi ha chiamato il ministro israeliano Gideon Sarr per dirmi quello che stava facendo, quindi ieri mattina presto quando l’attacco era già iniziato”.