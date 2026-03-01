Attacco all’Iran, Tajani: “Gli italiani stanno tutti bene, creata ‘Task Force Golfo’”

“Tutto quello che stiamo facendo è mirato a garantire la massima trasparenza e a fornire il maggior numero possibile di informazioni, ma soprattutto a rassicurare le famiglie italiane che hanno parenti o amici in quelle zone”. Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto il punto sulla situazione degli italiani bloccati nei Paesi arabi coinvolti nel conflitto iraniano. Il ministro ha spiegato che il Governo ha ricevuto rassicurazioni ufficiali dai Paesi ospitanti: sarà garantito il massimo sostegno e la massima assistenza ai cittadini italiani, anche dal punto di vista economico. Le strutture che in questo momento stanno accogliendo i connazionali saranno infatti coperte finanziariamente dagli Stati in cui si trovano. Per rafforzare ulteriormente il supporto, la Farnesina ha incrementato il numero delle linee telefoniche del Consolato italiano a Dubai, così da poter rispondere a un numero sempre maggiore di richieste. È stata inoltre attivata una task force dedicata, composta da oltre 50 persone, che lavorerà esclusivamente per assistere gli italiani coinvolti. L’obiettivo, ha ribadito Tajani, è uno solo: garantire sicurezza, informazioni costanti e assistenza concreta a tutti i cittadini italiani presenti nell’area interessata dalla crisi.