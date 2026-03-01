Attacco all'Iran, sostenitori di Palavi sventolano bandiere davanti all'ambasciata a Tokyo

A Tokyo i sostenitori del principe ereditario iraniano in esilio, Reza Pahlavi, si sono riuniti domenica vicino all’ambasciata iraniana, applaudendo e sventolando bandiere dopo l’attacco congiunto che Stati Uniti e Israele hanno sferrato sabato 28 febbraio contro Teheran.

Mentre la bandiera iraniana all’ambasciata è a mezz’asta in segno di lutto per la morte della Guida Suprema Khamenei, decine di iraniani hanno cantato “Lunga vita al re” e hanno ballato al ritmo della musica, tenendo in mano striscioni e bandiere per festeggiare.