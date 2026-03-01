Attacco all’Iran, Katz: “I raid continueranno finché sarà necessario”

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che gli attacchi contro l’Iran “continueranno finché sarà necessario” e non si fermeranno “prima che gli obiettivi siano raggiunti”. Durante una valutazione con il Capo di Stato Maggiore delle Idf, Tenente Generale Eyal Zamir, i vertici militari e altri funzionari della difesa, Katz ha inoltre affermato che l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei “rappresenta un punto di svolta”. “Tutti speriamo che l’attività porti al risultato che desideriamo, che il popolo iraniano sia in grado di rimuovere questo regime per sé, per noi e per il mondo intero”, ha affermato Katz.