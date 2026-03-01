Attacco all'Iran, in un video gli obiettivi militari colpiti dagli Usa

Nelle scorse ore, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso dei video che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare attacchi con cui smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano. Le riprese aeree in bianco e nero mostrano quello che sembra essere un drone su una pista di atterraggio, una torre radar, una batteria missilistica e un complesso di edifici. Tutti questi obiettivi sono stati colpiti da quelle che sembrano essere bombe o missili, seguite da grandi esplosioni.