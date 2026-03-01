Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 1 marzo 2026

Ultima ora

Attacco all'Iran, in un video gli obiettivi militari colpiti dagli Usa

LaPresse
LaPresse

Nelle scorse ore, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso dei video che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare attacchi con cui smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano. Le riprese aeree in bianco e nero mostrano quello che sembra essere un drone su una pista di atterraggio, una torre radar, una batteria missilistica e un complesso di edifici. Tutti questi obiettivi sono stati colpiti da quelle che sembrano essere bombe o missili, seguite da grandi esplosioni.