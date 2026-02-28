Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo Atm

Due morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano. Il tram della linea 9 è deragliato schiantandosi contro la vetrina di un negozio dopo che il conducente del mezzo, in servizio in Atm da 34 anni, ha avuto un malore alla guida, come lui stesso ha ammesso agli inquirenti della Procura. Intanto, durante la notte, il tram e i detriti sono stati rimossi dalla strada mentre il palazzo danneggiato è stato recintato dalle forze di polizia.