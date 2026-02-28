Tram deragliato a Milano, il conducente: "Mi sono sentito male"

È di almeno due morti e 54 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto schiantandosi contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto dopo aver affrontato uno scambio a velocità sostenuta. Nell’impatto hanno perso la vita Ferdinando Favia, 59 anni, di Vigevano, e Abdou Karim Toure, 58 anni, nato in Senegal. Il mezzo, partito da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan, avrebbe saltato una fermata prima di abbattere un semaforo e sfondare la vetrina di un ristorante. Il conducente ha riferito agli inquirenti di aver avuto un malore e la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Testimoni parlano di un tram “arrivato velocissimo” e di passeggeri sbalzati a terra, mentre le istituzioni, dal sindaco Sala alla premier Meloni, hanno espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.