Sanremo 2026, i pronostici dei fan: "Sal da Vinci, Brancale, Fedez-Masini"

Si respira l’atmosfera delle grandi occasioni intorno all’Ariston, stasera, in vista della finalissima del Festival di Sanremo. Pareri e opinioni discordanti tra i fan che affollano le strade intorno al teatro su chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. C’è chi punta tutto su Fedez – Masini, chi preferisce Serena Brancale o Sal Da Vinci. Molte voci anche per Samurai Jay e per Arisa. Quello che è certo è che l’entusiasmo è alle stelle e tutti hanno voglia di godersi questa serata.