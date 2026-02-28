Sanremo 2026, Fedez in conferenza stampa: "Con Masini sono diventato esperto di Fiorentina"

“Marco ha una tecnica particolare per trasmettere calma prima di salire sul palco: parlare di calcio. In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina. Prima della prima serata, io chiedevo di prepararci e lui mi ha detto “Forza Viola”. Nella seconda serata avevamo il direttore sportivo della Fiorentina Paratici nel dietro le quinte e Marco mi ha detto che dovevamo fare una bella figura quella sera”. È quanto rivela Fedez in conferenza stampa al Festival di Sanremo, riferendosi a Marco Masini con il quale è in concorso con ‘Male necessario’.