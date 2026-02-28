Accesso Archivi

domenica 1 marzo 2026

Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Masini: "Alla Fiorentina"

LaPresse

“Se ho una dedica speciale per la vittoria? Sì, ce l’avrei, ma meglio dirlo dopo”. Così Federico Lucia, in arte Fedez, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa organizzata con Marco Masini in occasione dell’ultimo giorno del Festival di Sanremo. Anche Masini ha risposto alla stessa domanda: “Alla mia squadra (la Fiorentina, ndr) che sta affondando”.
Fedez ha anche affermato: “Se mi ha fatto sorpreso essere in top five per la stampa? Sicuramente mi ha fatto molto piacere”. “Cos’è il male necessario? Abbracciare gli eventi avversi e comprendere che possono essere opportunità per migliorarsi”, aggiunge ancora l’artista in gara. Ad accompagnare Fedez in conferenza stampa anche la fidanzata Giulia Honegger.