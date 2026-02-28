Sanremo 2026, Fedez: "Ho scritto i versi della cover pensando alla libertà, no alle mie ex"

Durante la conferenza stampa giornaliera, Fedez ha spiegato che i versi aggiunti ieri alla cover di ‘Meravigliosa Creatura‘ cantata con Marco Masini in occasione della quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, sono stati scritti pensando solo al “tema della libertà”. “Non c’è alcun tipo di riferimento alle relazioni pregresse”, chiarisce a seguito di una domanda ricevuta. Lo stesso Masini è intervenuto sottolineando come l’intera interpretazione del brano giri intorno al pensiero di Seneca, di cui è stato anche aggiunto un breve aforisma sul finale del pezzo, letto dalla voce della doppiatrice Donatilla D’Amico.

Parlando del brano in gara ‘Male necessario’, che risulterebbe tra i favoriti per la vittoria finale, Fedez aggiunge che “nel momento in cui il brano arriva alle persone e una storia che noi abbiamo raccontato riesce ad essere anche una storia in cui le persone riescono ad immedesimarsi, quella è la vittoria”. “So che è scontato e non ti nego che saremmo contenti per tutto quello che dovesse arrivare in più, ma non abbiamo obiettivi, anche perché credo non ci possiamo rimproverare nulla e abbiamo sfruttato questo palcoscenico al meglio”.

Anche Masini dice la sua, chiedendo ai giornalisti di guardarla dal suo punto di vista:

“Arrivare a 61 anni primo su Spotify è un miracolo, io mi sento l’uomo più felice del mondo”.