Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover con TonyPitony

Ditonellapiaga e TonyPitony, con il brano ‘The Lady is a Tramp’, si sono aggiudicati la serata cover del Festival di Sanremo. Sul podio anche Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, che hanno presentato il brano ‘Hit the Road Jack’, e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, che hanno cantato ‘Quello che le donne non dicono’, canzone di Enrico Ruggeri portata al successo da Fiorella Mannoia. Ma ad accendere la polemica attorno alla quarta puntata del Festival è stato Alessandro Gassmann, che non ha gradito la presenza sul palco dell’Ariston di Gianni Morandi, il quale ha duettato con il figlio TrediciPietro. “A me è stato detto di no perché mio figlio Leo è in gara”, si è lamentato l’attore. Polemiche anche per Raf, accompagnato da un corpo di ballo in cui figurava la figlia Bianca.