Napoli, trovata senza vita la balenottera avvistata al Molo Beverello

È stata ritrovata senza vita la balenottera che era stata avvistata qualche giorno fa al Molo Beverello, nel Golfo di Napoli. Nella serata di ieri, la nave Bruno Gregoretti della Guardia Costiera ha avvistato la balenottera in prossimità dell’uscita del porto, purtroppo senza vita. La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli ha subito allertato la motovedetta sar cp890 che, unitamente a un mezzo navale del Gruppo ormeggiatori di Napoli, ha provveduto a spostare la balenottera, ormai alla deriva, dalle rotte di ingresso e di uscita del traffico navale del porto, perché avrebbe potuto costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione. Nel pomeriggio di oggi, la balenottera verrà trasferita presso il centro della ditta Proteg di Caivano, dove sarà sottoposta alle indagini necroscopiche, che daranno importanti informazioni per conoscere meglio le cause del decesso.