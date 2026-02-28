Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: "E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato"

In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del professore di fisica Vincenzo Schettini, reduce dall’ospitata a Sanremo. Dall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni “scientifiche”, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge universale: “E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato: la fisica del mi piace! Perché sennò vi boccio”.