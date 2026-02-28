Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a Teheran

Sabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Il primo raid evidente è avvenuto vicino agli uffici della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei. Gli Stati Uniti stanno partecipando, anche se non è ancora chiaro quale sia il loro grado di coinvolgimento, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense e da una persona informata sull’operazione, che hanno parlato in forma anonima per non rivelare dettagli su operazioni militari sensibili. Non è stato immediatamente chiaro se l’86enne Khamenei fosse nei suoi uffici in quel momento. Non è stato visto in pubblico da giorni, mentre crescono le tensioni con gli Stati Uniti.

Ma l’attacco arriva mentre gli Usa hanno radunato una vasta flotta di aerei da combattimento e navi da guerra nella regione per cercare di costringere l’Iran a un accordo sul suo programma nucleare. Donald Trump voleva un accordo per limitare il programma nucleare di Teheran e vede un’opportunità mentre il Paese è alle prese con crescenti dissensi interni a seguito delle proteste nazionali. L’Iran sperava di evitare una guerra ma sostiene di avere il diritto di arricchire l’uranio e non vuole discutere altre questioni, come il suo programma missilistico a lungo raggio o il sostegno a gruppi armati come Hamas e Hezbollah.