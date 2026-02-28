Israele e Usa attaccano l'Iran, l'annuncio di Trump: "L'obiettivo è eliminare le minacce del regime"

Donald Trump annuncia l’attacco contro l’Iran in un video pubblicato sul suo account Truth. “Poco tempo fa l’esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni militari in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti poste dal regime iraniano, un gruppo di persone crudeli, spietate e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”, ha detto il presidente Usa. L’offensiva è stata realizzata in maniera congiunta con Israele e ha colpito Teheran, capitale della Repubblica islamica.