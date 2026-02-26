Sanremo 2026, il flash mob di Sal Da Vinci: improvvisa un matrimonio e canta "Per sempre si"

Sal Da Vinci beniamino del pubblico a Sanremo 2026. Davanti la chiesa in piazza San Siro il cantante napoletano ha organizzato un finto matrimonio tra i tantissimi accorsi per l’evento. Arrivato a bordo di una moto, vestito totalmente di bianco, Sal Da Vinci è salito su un camioncino carico di fiori e ha cominciato a cantare il suo brano in gara ‘Per sempre sì’, insegnando anche una piccola coreografia al pubblico presente, che lo ha subito seguito. Durante lo show, l’artista ha consegnato anche le fedi, sempre con la scritta ‘Per sempre sì’ a una coppia che si è scambiata le promesse ‘davanti a Dio e a Sal Da Vinci’.