Sanremo 2026, i cantanti e la scaramanzia: ecco alcuni rituali al Festival

Radio Italia è a Sanremo 2026 in occasione della 76ª edizione del Festival, in diretta contemporanea radio e video dagli studi allestiti presso il Grand Hotel Londra della città dei Fiori. Alcuni cantanti in gara — RAF, J-Ax, Ermal Meta, Angelica Bove, Blind, El Ma e Soniko, Niccolò Filippucci, Mazzariello — raccontano i rituali e le scaramanzie che li accompagnano prima di salire sul palco: dagli amici che riempiono di cornetti portafortuna a chi, al contrario, preferisce non affidarsi a nessun rito, fino alla scelta di indumenti simbolici da indossare per l’esibizione. Le interviste proseguiranno fino al 28 febbraio: ogni giorno, dalle 14.00 alle 19.00, Radio Italia trasmetterà in diretta radio e video dagli studi “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” con gli interventi di tutti i protagonisti del Festival, tra artisti in gara, ospiti e super ospiti. A condurre gli incontri saranno Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.