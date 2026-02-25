Sanremo 2026, J-Ax: "Cosa penso di Trump e Ice? Male"

“Cosa ne penso di Trump e Ice? Cosa vuoi che ne pensi, male ne penso. Io mi espongo eccome”. Così J-Ax, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa del secondo giorno del festival di Sanremo.

“Quella è la risposta vera – continua il cantante – poi quello che sto dicendo in giro è che sono dei moderati”, aggiunge ironicamente J-Ax tra le risate.

“Gli Eurovision? Sono super certo che non mi toccheranno, quindi non mi sono ancora posto il problema”. “Quello che mi piacerebbe fare – ha aggiunto – ammesso che sia possibile tradurre il pezzo in inglese, sarebbe metterci dentro una cosa che alla quinta chiave di lettura” si capisca che si riferisce alla vicenda di Gaza. “Così – ha concluso con una battuta – potrò cantarla senza che qualcuno mi faccia fuori prima”.