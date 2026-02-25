Sanremo 2026, debutto fiume con Tiziano Ferro superstar e omaggio a Baudo

Ha preso il via il Festival di Sanremo 2026 con una serata fiume che ha visto alternarsi sul palco dell’Ariston tutti e 30 i Big in gara e si è chiusa con la prima classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, stilata dalla giuria della sala stampa, tv e web: tra i nomi figurano Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini. Per il suo quinto Festival Carlo Conti ha scelto di aprire con la voce di Pippo Baudo, in un omaggio che ha emozionato il pubblico insieme alla standing ovation per il maestro Peppe Vessicchio. Accanto a Conti anche Laura Pausini e Can Yaman. Applausi per il medley di Tiziano Ferro, momento centrale della serata che ha celebrato anche gli 80 anni della Repubblica; oggi spazio alle Nuove Proposte e a metà dei Big.