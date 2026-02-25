Sanremo 2026, Chiello: "Senza Morgan mia scelta, mancato feeling"

“Il dietrofront di Morgan nel duetto? Di questa cosa ha parlato solo lui, io lo stimo come artista, non ho dubbi su questo. Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, quindi ho deciso di non portarlo. Non sarà presente”. Così Chiello in conferenza stampa all’Ariston tornando sul duetto saltato con l’ex frontman dei Blu Vertigo. “Se è stata una mia decisione? È quello che ho detto – ha chiarito – Morgan dice il contrario? Non voglio fare polemiche come i fidanzati che si incolpano a vicenda su chi ha lasciato chi”.