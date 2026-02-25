Sanremo 2026, bagno di folla per Francesca Lollobrigida prima dell'Ariston: "E' bellissimo"

Bagno di folla per Francesca Lollobrigida a Sanremo. Mentre si gode un gelato poco prima di fare il suo ingresso all’Ariston, dove la attende un momento di celebrazione dopo il successo delle Olimpiadi invernali, l’atleta doppia medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità su ghiaccio si è goduta l’affetto dei passanti che l’hanno riconosciuta, chiedendole selfie e facendole i complimenti: “Se venti giorni fa avrei mai immaginato tutto questo? No, no. Però è una cosa bellissima”, risponde sorridendo a LaPresse. “Sono qui da sola – continua ancora in riferimento al piccolo figlio Tommaso – così mi godo la serata a pieno”.