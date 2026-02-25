Sanremo 2026, Arisa: "Direttrice artistica donna? Elisa, è una musa"

“Il primo nome che mi viene? Elisa“. Risponde così Arisa a chi, durante la conferenza stampa del secondo giorno di Sanremo, le chiede chi vedrebbe come prima direttrice artistica della storia del Festival, strappando l’applauso dei giornalisti presenti. “Senza nulla togliere a nessuno e neanche a me stessa, perché sinceramente io non lo saprei fare”, continua l’artista. “Elisa è una grandissima musicista, mi sembra come se fosse la musa”, specificando che per lei Elisa è realmente un punto di riferimento.