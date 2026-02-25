Referendum, Gratteri: "Giovani magistrati sono già intimoriti per il futuro"

“Vedo già giovani magistrati preoccupati, intimoriti, si fanno domande. Lo scorso anno ho visto gente che inizia a pensare di non fare più il pm e chiede di fare il giudice perché preoccupato del futuro della figura del pm. L’effetto negativo c’è già, comincia ad esserci, serpeggia una certa preoccupazione soprattutto tra i giovani magistrati”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore di Magistratura a Napoli.