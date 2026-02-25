Milano Cortina, fiaccola paralimpica in piazza Duomo: scritta su Galleria ‘aumentate pensioni’

Dopo l’approdo in Italia a Torino, oggi la fiaccola paralimpica è arrivata a Milano in piazza Duomo, dove i due tedofori Giorgio Minisini e Arianna Sacripante hanno acceso il braciere davanti al presidente della Regione, Attilio Fontana, e al sindaco Giuseppe Sala. Mentre la fiaccola entrava in piazza, sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele II è stata proiettata una scritta luminosa: “I disabili vivono le Olimpiadi ogni giorno. Aumentate la pensione e no guerre”. Domani la fiamma andrà a Roma e proseguirà il suo viaggio coinvolgendo 501 tedofori fino al 6 marzo, data della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpiadi a Verona.