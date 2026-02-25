Indonesia, Bali sott'acqua: residenti e turisti evacuati con i gommoni

Le strade e le vie di Bali, in Indonesia, sono state sommerse dalle acque alluvionali dopo che l’isola turistica è stata colpita da forti piogge negli ultimi giorni. In alcune zone di Kuta, le acque alluvionali hanno raggiunto oltre 1,5 metri, lasciando molti residenti intrappolati nelle loro case, secondo quanto riferito dalle autorità. Le squadre di ricerca e soccorso dell’isola indonesiana hanno setacciato le zone gravemente colpite, evacuando i residenti bloccati con gommoni. Anche diverse pensioni e ville nelle zone di Kuta, Legian, Seminyak e Canggu sono state colpite dall’alluvione, costringendo molti turisti a trasferirsi in alloggi più sicuri.