Sanremo 2026: Welo spoilera il suo nuovo singolo in sala stampa

L’autore della sigla di Sanremo 2026, Welo, ha svelato durante la conferenza stampa del primo giorno del Festival una parte del suo nuovo singolo in uscita prossimamente. L’artista, che aveva partecipato a Sanremo Giovani con il brano ‘Emigrato‘, pur non avendo vinto la competizione giovanile, è stato comunque scelto da Carlo Conti come jingle ufficiale della 76esima edizione della kermesse musicale.

Con una piccola gag organizzata in sala stampa, Welo ha quindi aperto la valigia da ‘emigrato’ che portava con se’. Una valigia che, a detta sua, portava cose direttamente dal futuro. Così ha tirato fuori prima il classico cartellino di Sanremo su cui, scherzando con i giornalisti, ha detto essere scritto il nome del vincitore di quest’anno. Poi è stato il turno di una scatola in cui era custodito il nome, molto importante, del prossimo feat in uscita, ma senza svelare di chi si tratta. Infine, ha preso una cassa dalla quale ha fatto partire lo spoiler del nuovo brano, salutato con applausi e complimenti dalla sala stampa