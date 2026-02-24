Sanremo 2026, siparietto a "La Pennicanza": Carlo Conti in videochiamata con Fiorello spunta davanti all’Ariston

A “La Pennicanza” – il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre – Sanremo inizia in anticipo. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio ospitano a sorpresa Carlo Conti: il conduttore e direttore artistico della kermesse risponde in diretta alla chiamata dello showman e, tra una prova e l’altra, interrompe i suoi impegni per raggiungere la postazione dello show all’esterno dell’Ariston, affiancando il maestro Cremonesi in collegamento. “Una pennica ora? Impossibile. Abbiamo le prove, poi arriva Tiziano Ferro, devo parlare con Laura e Can… e poi c’è la diretta!”, scherza Conti.

