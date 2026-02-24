Sanremo 2026, Rossi (Ad Rai): "De Martino? Sarà volto futuro televisione italiana"

“Chiedere a Carlo Conti di tornare l’anno prossimo? A lui chiederei tutto, è il volto Rai ed è il grande professionista del servizio pubblico. Oggi ci concentriamo su il qui e ora”. Lo ha detto l’Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della presentazione della mostra dedicata a Pippo Baudo a Sanremo. Poi Rossi ha parlato di Stefano Martino e della possibilità che sia lui il futuro conduttore del Festival. “Se De Martino mi piace? L’abbiamo preso a fare ‘Affari Tuoi’, credo sarà un volto del futuro della televisione italiana”.