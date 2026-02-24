Sanremo 2026, l'Ad Rai Rossi: "Nessuna ingerenza dalla politica, normale dibattito su Festival"

“Se ho visto ingerenze dal mondo della politica sul Festival di Sanremo? No”. Così l’Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della presentazione della mostra dedicata a Pippo Baudo a Sanremo, dopo le polemiche su un presunto invito alla premier Giorgia Meloni al Teatro Ariston e all’esclusione di Andrea Pucci dal cast. “Sanremo è un racconto del nostro Paese, uno specchio – spiega Rossi – un’immagine viva di tutti gli aspetti, sociali, culturali, anche economici dell’Italia. Quindi è del tutto normale che nel dibattito mediatico la politica, il mondo della cultura, si intersechino con Sanremo e il Festival, perché è uno dei veri momenti di aggregazione che l’Italia ha. Non c’è né da scandalizzarsi né da polemizzare. Fa parte del dibattito, molto spesso anche ingigantito dei media, ma rientra nel valore di costume che il Festival di Sanremo ha”.