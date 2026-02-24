Brasile, forti piogge a Minas Gerais: inondazioni e crolli

È di 22 morti in Brasile il bilancio delle forti piogge che hanno colpito da lunedì sera lo Stato di Minas Gerais, nel sudest del Paese, causando frane e crolli di edifici. Secondo quanto riporta O Globo, 16 persone sono morte in 7 frane verificatesi in vari quartieri di Juiz de Fora, mentre nella vicina Ubá sono morte altre 6 persone. Sono 440 le persone rimaste senza casa e nelle zone colpite diverse strade si sono trasformate in fiumi di fango. I vigili del fuoco di Minas Gerais hanno dichiarato di essere alla ricerca di circa 45 persone disperse. Nella clip le immagini dei crolli a Juiz de Fora.