Ucraina, Zelensky: "A Leopoli attentato terroristico cinico e brutale"

Nuovo discorso di Volodymyr Zelensky ai cittadini ucraini e al resto del mondo. In un messaggio rilasciato domenica sera, il presidente ha affermato che l’esplosione avvenuta a Leopoli, causando un morto e 25 feriti, è stato un attacco terroristico “cinico e brutale”, i cui autori sono stati reclutati tramite Telegram. “Abbiamo informazioni che indicano che i russi intendono continuare a compiere azioni di questo tipo”, ha ribadito Zelensky. Oltre a Leopoli, nelle ultime 24 ore c’è stato anche un attacco nella regione di Kiev, dove sarebbe morto un civile.