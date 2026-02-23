Stati Uniti, New York travolta da forte tempesta di neve

A New York è arrivata la tempesta di neve annunciata sabato sera dalla governatrice dello Stato, Kathy Hochul. Milioni di residenti nella zona settentrionale della East Coast sono bloccati nelle loro case a causa dei divieti di circolazione stradale e degli avvisi di bufera, mentre le scuole sono chiuse. Il Servizio Meteorologico Nazionale afferma che in molte aree sono previste nevicate fino a 60 centimetri, accompagnate da forti venti e visibilità ridotta. New York City e il Rhode Island hanno vietato gli spostamenti non essenziali su strada da domenica sera a lunedì, mentre il New Jersey ha implementato restrizioni simili. Diversi Stati e città hanno già dichiarato lo stato di emergenza.