Russia, Putin premia i militari impegnati in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha premiato il personale militare che combatte in Ucraina in occasione della Giornata del Difensore della Patria russa, che cade il giorno prima dell’anniversario del conflitto in Est Europa, ormai giunto al quarto anno.

“Onoriamo tutti coloro che adempiono ai propri obblighi militari nella zona dell’operazione militare speciale a rischio della propria vita. La Russia combatte per il proprio futuro, l’indipendenza, la verità e la giustizia”, ha dichiarato Putin durante la cerimonia, andando poi a deporre una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto insieme ai soldati premiati e al ministro della Difesa, Andrei Belousov.