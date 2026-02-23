Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 febbraio 2026

Ultima ora

Rogoredo, Salvini: "Con scudo penale nessuna iscrizione automatica degli agenti"

LaPresse
LaPresse

Con lo scudo penale per le forze dell’ordine che la Lega vuole introdurre nel pacchetto sicurezza, “non c’è l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. Se ci sono evidenze di crimine è chiaro che, come in questo caso, si indaga e si arresta. A me semplicemente sta a cuore che chi indossa una divisa venga rispettato, visto che purtroppo c’è gente che parla di ‘sbirri assassini’, di ‘carabinieri da colpire’ e cerca di sabotare i treni e l’alta velocità per danneggiare l’Italia e gli italiani. Quindi non confondiamo una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e di uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite. Per quello che mi riguarda non deve essere automatico. Se è palese e lampante, la legittima difesa è un conto, in questo caso evidentemente c’è qualcosa che va oltre e le testimonianze dei suoi colleghi lo dimostrano”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Villaggio Olimpico a Milano. “Tutti ci siamo fidati delle parole di quel poliziotto, i suoi colleghi in primis. Ma ben vengano le indagini che fanno uscire una mela marcia su cento”, ha aggiunto Salvini.