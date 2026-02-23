Olimpiadi 2026, Malagò: “Due italiani su tre hanno seguito le Olimpiadi invernali”

“Mi ha stupito un dato che è pazzesco: due italiani su tre hanno seguito le Olimpiadi e di quelli quasi due terzi a cominciare dalla cerimonia di apertura hanno tra i 15 e i 24 anni, che voi sapete che in genere non sono proprio dei grandissimi appassionati di televisione“. Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, a margine della conferenza stampa per presentare le Paralimpiadi invernali che partiranno il 6 marzo. “Quindi numeri record di visualizzazioni sul digitale, poi questi complimenti incredibili che ci ha fatto il Cio che dice avete aperto una nuova strada, anche per avere un futuro certo per le edizioni invernali”, ha aggiunto. “Abbiamo segnato un percorso che secondo me non deve essere necessariamente uguale, però similare, che dà molte prospettive e io penso anche, da conoscitore di questo mondo e da membro del Cio, che può anche in qualche modo essere per certi versi adattato alle edizioni estive, per cui questa emozione poi è diventata anche un’eredità se vuoi morale e anche concreta e materiale”, ha detto Malagò.