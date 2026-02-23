Messico, popolazione in strada per mostrare solidarietà a Cuba

“Petrolio per Cuba, dignità per il Messico”: è il messaggio che centinaia di persone hanno dipinto con vernice bianca nelle strade principali di Città del Messico, esortando il governo a non interrompere la spedizione di petrolio verso L’Avana nonostante le minacce tariffarie di Donald Trump contro qualsiasi paese che invii risorse all’isola. “Aiutare non ha frontiere”, si legge su alcuni cartelli davanti al Palazzo Nazionale, mentre le organizzazioni civili raccolgono cibo, medicine, articoli per l’igiene personale e beni di prima necessità da spedire a Cuba attraverso la Marina messicana.