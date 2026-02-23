Iran, Axios: "Se da Teheran proposta entro 48 ore venerdì colloqui"

I negoziatori Usa sono pronti a tenere un altro round di colloqui con l’Iran venerdì a Ginevra se nelle prossime 48 ore riceveranno una proposta dettagliata da Teheran per un accordo sul nucleare. Lo ha dichiarato un alto funzionario americano al giornalista di Axios Barak Ravid. La testata scrive che l’attuale spinta diplomatica è probabilmente l’ultima possibilità che il presidente Trump darà all’Iran per evitare il lancio di un’operazione militare su larga scala di Washington e Israele che potrebbe colpire direttamente la Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei. Secondo la fonte citata, l’amministrazione Trump e l’Iran potrebbero anche discutere la possibilità di un accordo provvisorio prima di concordare un accordo sul nucleare completo.